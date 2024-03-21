Центробанк Турции повысил учетную ставку до 50%

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Центробанк Турции по итогам заседания в четверг поднял ключевую процентную ставку сразу на 500 базисных пунктов, говорится на сайте регулятора. ЦБ дал понять, что в случае дальнейшего усиления инфляции продолжит ужесточать политику.

Устойчивость инфляции в сфере услуг, геополитические риски и подъем цен на продукты питания поддерживают инфляционное давление, — говорится в заявлении Центробанка Турции.

Ставка по семидневным операциям РЕПО повышена с 45% до 50%. ЦБ Турции вернулся к ужесточению политики после паузы в феврале.

Повышение ставки до 50% оказалось самым значимым с начала 2000-х годов. Ставка в Турции во время острого кризиса 2000-2001 годов достигала 300%. Она опустилась ниже 50% лишь в 2003 году.

Ранее первый заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган заявил, что пик годовой инфляции в России ожидается во втором квартале 2024 года. По его словам, инфляция сейчас замедлилась, однако остается выше целевых показателей. Тем не менее, отметил он, тенденции соответствуют базовому прогнозу ЦБ.

До этого в Минэкономразвития сообщили, что инфляция в России в период с 5 по 11 марта в годовом выражении ускорилась до 7,6%. При этом рост цен на продовольственные товары замедлился до 0,07%. Снижение цен на плодоовощную продукцию ускорилось на 0,6%, на остальные продукты питания инфляция сохранилась практически на уровне прошлой недели (0,13%).