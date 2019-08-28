https://static.news.ru/photo/bac82ebc-c98c-11e9-a68f-fa163e074e61_660.jpg Жители ДНР во время возложения цветов к табличке в честь присвоения площади, расположенной перед Домом правительства в центре Донецка, имени первого главы самопровозглашённой Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Площадь перед домом правительства в центре Донецка получила имя первого главы ДНР Александра Захарченко.

На состоявшемся по этому случаю митинге присутствовали около пяти тысяч человек. Торжественное мероприятие открыл действующий глава республики Денис Пушилин. Он назвал площадь «легендарным местом», где народ Донбасса проявил свою волю и выразил несогласие с госпереворотом в Киеве.

Александр Владимирович стал защитником народной воли, командиром первых отрядов ополчения — тех ребят, которые поверили в нашу правду, — приводит его слова ДАН .

Захарченко погиб в августе 2018 года в результате теракта в центре Донецка. Ранее News.ru писал, что следствие установило личности причастных к этом преступлению.