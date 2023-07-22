Центр по ремонту танков Leopard ВСУ заработал в Польше

Фото: Kay Nietfeld / Global Look Press

Центр по ремонту и обслуживанию поставляемых Вооруженным силам Украины танков Leopard начал работать в Польше, сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак на своей странице в Twitter. Бронемашины будут поставляться на предприятие Bumar.

Центр по ремонту в Гливице начал работать. Первые два Leopard уже прибыли с Украины на предприятие Bumar, — написал он.

Минобороны Германии сообщило, что Польша и ФРГ хотят совместно координировать ремонт танков Leopard, задействованных Киевом в зоне боевых действий. По данным журнала Der Spiegel, за первичный осмотр танков государственная компания PGZ потребовала более 100 тыс. евро, при этом в ФРГ это стоило всего 12 тыс. евро. Министр обороны Германии Борис Писториус обещал разобраться в этом вопросе в течение десяти дней.

Ранее стало известно, что Германия передала Украине десять устаревших танков Leopard 1A5 и партию боеприпасов. Речь идет о бронемашинах первой модели, которые производились еще до 1984 года. Также от ФРГ Киев получил 20 танковых пулеметов MG3 и 2064 дымовых снаряда стандартного калибра НАТО. Кроме этого, в распоряжение Вооруженных сил Украины попали 16 грузовиков Zetros и БМП Bradley американского производства.