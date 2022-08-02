Стоимость газа в Европе превысила $2 200 за тысячу кубометров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цена за газ в Европе 2 августа поднялась выше $2 200 за 1 тыс. куб. м, такие данные приводит лондонская биржа ICE. Отмечается, что с начала дня рост стоимости газа достиг 4%.

На прошлой неделе цена на газ поднялась выше $2 200 с начала марта из-за сокращения поставок голубого топлива по трубопроводу «Северный поток», после чего цена за газ перешла отметку в $2 300 за 1 тыс. куб. м.

Цена за сентябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах поднялась до $2 207 за 1 тыс. куб. м., что равно €208,5 за МВт ч, согласно текущему обменному курсу евро к доллару. Цены на ICE представлены в европейской валюте за МВт ч.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сложности в осуществлении поставок газа по «Северному потоку» были вызваны санкциями. По его словам, «Газпром» не может исправить ситуацию в одиночку.

Ранее стало известно, что теперь в Европу ежесуточно будет поставляться не более 33 млн кубометров при плановом объёме в 167 млн.

Власти Испании и Португалии решили сократить потребления газа на 7%. Такое решение принято после того, как представители Еврокомиссии выступили с предложением снизить потребление энергии до 15% для её экономии.