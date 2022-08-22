Цена на газ в Европе превысила $2800 за тысячу кубометров впервые с марта

Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

Цена на газ в Европе превысила $2800 за тысячу кубометров впервые с марта, о чем свидетельствуют данные биржи ICE. Во время торгов стоимость голубого топлива подскочила почти на 13% и составила $2862 по состоянию на 09:16 мск.

На открытии биржи сентябрьские фьючерсы торговались на уровне $2766,5, прибавляя 9% к расчетной цене предыдущего торгового дня, составлявшей $2538,8. К 09:16 мск они росли уже на 12,7% — до $2862.

Вечером 19 августа «Газпром» объявил, что работу газопровода «Северный поток» остановят на трое суток — с 31 августа по 2 сентября — в связи с плановым техническим обслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая». На фоне этого заявления фьючерсы подскочили почти на 8%, пробив планку в $2700.

Ранее обозреватель Boulevard Voltaire Леруа высмеял попытки Европейского союза (ЕС) ограничить потребление электроэнергии, а также саму политику по борьбе с энергокризисом. Он рассказал о возможном сценарии, в котором президент Франции Эммануэль Макрон в конце зимы 2023 года подведет итоги успешно пройденной зимы и поздравит французов. Журналист добавляет, что Париж будет радоваться «едва тёплым обогревателям».