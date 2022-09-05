Цена газа в Европе превысила $2800 после остановки «Северного потока»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость природного газа в странах Европы поднялась на 30% и превысила $2850 за тысячу кубометров, о чем свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Стоит отметить, что скачок цен произошел сразу после приостановки поставок газа по трубопроводу «Северный поток».

По данным биржи, цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до $2855 за тысячу кубометров. В пятницу, 2 сентября, стоимость газа максимально повышалась до $2213.

В последний раз похожий скачок был зафиксирован 25 августа — на фоне сообщения о приостановке поставок по «Северному потоку» цена природного газа в Европе превысила отметку в $3300 за тысячу кубометров.

2 сентября «Газпром» полностью остановил работу «Северного потока» на неопределенный срок, так как на компрессорной станции «Портовая» были обнаружены поломки на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате Trent 60. Была замечена утечка масла с примесью герметизирующего состава. Позже в «Газпроме» сообщили, что «Северный поток» после трехдневного планового технического обслуживания не может возобновить работу.

3 сентября в «Газпроме» заявили, что специалисты Siemens участвуют в ремонтных работах оборудования для «Северного потока» в соответствии с действующим контрактом. Позже компания Siemens Energy сообщила, что не получала заявку от «Газпрома» на техобслуживание турбин, а также не была задействована в технических работах.