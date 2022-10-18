Цена на газ в Европе опустилась почти до $1200 впервые с июня

Фото: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMO/Global Look Press

Цена газа в Европе в ходе торгов снизилась почти до $1200 за 1 тысячу кубических метров впервые с 15 июня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет более 7%.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до $1202 за 1 тысячу кубических метров, или €118 за мегаватт-час. Накануне индекс в среднем составлял 127 единиц.

Уменьшение цены происходит из-за приближения запасов газа в ЕС к максимуму, установления относительно теплой погоды в регионе и значительно возросшей средней долей ветрогенерации в выработке электроэнергии, отмечает ТАСС.

Ранее биржевая цена газа в Европе упала ниже $1650 за 1000 куб. м впервые с 5 октября, отыгрывая возобновление поставок газа из России в Италию через территорию Австрии. При этом стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась на 8,7%, достигнув €160,5 за 1 МВт·ч, или $1649 за 1000 куб. м с учетом текущего курса.

В августе цена газа в Европе в ходе торгов превысила $3000 за тысячу кубометров впервые с 8 марта. Стоимость голубого топлива выросла на фоне сообщения о приостановке поставок по «Северному потоку» на трое суток с 31 августа из-за ремонта газоперекачивающего агрегата.