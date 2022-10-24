Цена газа в Европе опустилась ниже $1050

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Стоимость газа Европе в ходе утренних торгов 24 октября опустилась ниже $1050 за 1 тыс. куб. м впервые с 14 июня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение стоимости газа с начала дня равняется почти 11%.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF снизилась до $1031 за 1 тыс. куб. м, или €101,145 за МВт·ч.

18 октября биржевая цена газа в Европе упала ниже $1200 за 1 тысячу кубических метров впервые с 15 июня.

В августе цена газа в Европе в ходе торгов превысила $3000 за тысячу кубометров впервые с 8 марта. Стоимость голубого топлива выросла на фоне сообщения о приостановке поставок по «Северному потоку» на трое суток с 31 августа из-за ремонта газоперекачивающего агрегата.