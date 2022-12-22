Цена газа в Европе опустилась ниже $1000 впервые с 26 октября

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 26 октября опустились ниже $1000 за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Стоимость ближайшего январского фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах опускалась до 90,9 евро за МВт\ч, или около $982 за тысячу кубометров с учетом текущего курса на международном рынке.

Январский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах открыл торги на уровне $1067,4 за 1000 куб. м. По состоянию к 11:40 мск стоимость составила $984,9 (-6,8% к закрытию) за 1000 куб. м.

Ранее энергоэксперт Игорь Юшков предположил, что в Европе в течение зимы будут самые высокие в мире цены на газ, так как в регион поступает недостаточное количество ресурса. По его словам, в последующие годы цены на СПГ также будут держаться на достаточно высоком уровне до тех пор, пока в регионе не снизится его потребление. Специалист уточнил, что высокие цены на газ приведут к проблемам для европейской экономики, например к закрытию производств.

Эксперт пояснил, что многое в Европе будет зависеть от погоды зимой — если она будет теплой, в европейских газовых хранилищах останется больше резервов, поэтому наполнить их к следующему сезону будет легче. Однако специалист подчеркнул, что точных прогнозов насчет ситуации в регионе дать нельзя.