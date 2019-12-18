https://static.news.ru/photo/a5e17e74-21b4-11ea-a73f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Подозреваемый по делу о сбитом в Донбассе малайзийском самолёте Владимир Цемах подал жалобу в Европейский суд по правам человека на действия правоохранительных органов Украины и Нидерландов. Об этом рассказал его адвокат Анатолий Кучерена.

По его словам, в жалобе сообщается о похищении Цемаха спецслужбами Украины и содержание в СИЗО в Киеве, а также применение психотропных препаратов.

Всё это вопиющие нарушения прав человека, — подчеркнул юрист.

Он отметил, что более подробная информация сейчас отсутствует, передаёт ТАСС.

Как ранее сообщал News.ru, профиль Цемаха появился в перечне разыскиваемых лиц на официальном сайте МВД Украины. Мужчина помещён в категорию «лиц, скрывающихся от досудебного расследования».

Владимир Цемах воевал на стороне представителей непризанной ДНР в вооружённом конфликте на востоке Украины. В июле 2014 года он был командиром роты ПВО, базировавшейся в районе населённого пункта Снежное. В Нидерландах и на Украине мужчину считают ответственным за гибель рейса MH17.

В июне 2019 года украинские силовики выкрали Цемаха из его квартиры в Снежном и доставили в Киев. 7 сентября мужчина был отправлен в Россию в рамках обмена задержанными лицами.