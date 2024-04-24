«Цель ясна»: Шольц ответил, допустимо ли столкновение России и НАТО Шольц призвал страны НАТО не допустить столкновения с Россией

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Риши Сунак, Олаф Шольц

Несмотря на то, что НАТО помогает обороняться Украине, Североатлантический блок не находится в состоянии войны с Россией, заявил на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком канцлер Германии Олаф Шольц. Он подчеркнул, что главная цель Альянса — предоставить Киеву возможность защищаться, однако при этом важно не допустить прямого столкновения НАТО с Россией, передает ТАСС.

Германия и Великобритания вместе находятся на стороне Украины. Цель ясна — оказывать поддержку, чтобы Украина могла защищаться. Важно еще, что мы, страны НАТО, не воюем с Россией, — сказал немецкий канцлер.

Ранее Шольц высказался о решении палаты представителей Конгресса США предоставить Киеву помощь в $61 млрд. Политик назвал это «сильным сигналом». По его мнению, сегодня страны Запада вместе находятся на стороне украинцев.

До этого Шольц провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе него немецкий канцлер призвал избежать эскалации и расширения конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, глава правительства Германии уведомил израильского коллегу о решении стран Евросоюза ввести новые ограничения в отношении Ирана.