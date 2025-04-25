Цех сборки БПЛА в Киеве взлетел на воздух Подпольщик Лебедев: ВС России уничтожили цех сборки беспилотников в Киеве

Фото: МО РФ

ВС РФ в зоне СВО

Российские военнослужащие точным ударом по военным объектам в Киеве уничтожили цех сборки беспилотников, конструкторское бюро и несколько ангаров, где ремонтировались самолеты, заявил в беседе с РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, также удалось разрушить пункт временной дислокации, где жили и обучались иностранные наемники. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Уничтожен цех сборки БПЛА, есть попадание в ПВД (пункт временной дислокации. — NEWS.ru), где жили и обучались иностранные военные — пилоты БПЛА, — рассказал Лебедев.

Ранее стало известно, что российские артиллеристы-десантники уничтожили скопление пехоты ВСУ в курском приграничье из РСЗО БМ-21 «Град». По данным МО РФ, бойцы получили координаты группы противника, который пытался закрепиться в лесном массиве. Отмечается, что подразделения беспилотной авиации артиллеристов ВДВ постоянно ведут воздушную разведку, чтобы выявить группы украинских бойцов.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ усилили хаотичные удары по Волчанску и Старице Харьковской области. По его словам, интенсивные атаки фиксируются из 122-мм реактивных систем залпового огня. При этом украинские войска, предположительно, используют старые боеприпасы к РСЗО «Град». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.