Цех промышленного предприятия загорелся на Украине Пожар на предприятии начался в Ромнах Сумской области

Фото: МЧС Украины

Огонь вспыхнул в цехе промышленного предприятия в городе Ромны Сумской области Украины, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям страны. Уточняется, что загорелось двухэтажное здание, спасателям удалось локализовать возгорание.

На Сумщине загорелся двухэтажный цех предприятия. Пожар произошел в городе Ромны. Спасатели локализовали возгорание, — говорится в публикации.

Представители службы отметили, что на территории горящего цеха находится большое количество горючих материалов. Это значительно осложняет работу спасателей.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в Сумах и на территории Сумской области частично пропало электричество. С чем это связано, не уточнялось. На территории региона звучали сирены воздушной тревоги. По словам местных жителей, областной центр был обесточен практически полностью.

До этого сообщалось, что в Харькове вспыхнул сильный пожар, кадры ЧП местные жители распространили в социальных сетях. На фото и видео можно увидеть столб черного дыма, который поднимается над домами. О каких-либо прилетах по городу при этом не сообщалось. Автор появившегося в Сети ролика сказал, что пожар мог вспыхнуть на СТО.