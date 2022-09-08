CBS News: слова в гимне Британии изменят после смерти королевы

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Слова в гимне Великобритании изменятся после смерти королевы Елизаветы II — строки «God Save the Queen» (Боже, храни Королеву) заменят «God Save the King» (Боже, храни Короля), передает CBS News. Её наследником стал 73-й принц Чарльз, который будет править под именем Карла III.

Национальный гимн страны содержал строки «God Save the Queen», теперь они изменятся на «God Save the King», — сообщил корреспондент телеканала.

8 сентября поступили сообщения об обеспокоенности врачей состоянием британской королевы. Ей рекомендовали находиться под постоянным наблюдением специалистов. В тот же день стало известно, что все члены королевской семьи, отложив дела отправились в шотландский замок Балморал навестить королеву. Вечером того же дня Букингемский дворец сообщил о смерти Елизаветы. Монарх скончалась на 97-м году жизни.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во время выступления на Даунинг-стрит назвала смерть королевы Елизаветы II «шоком для британской нации и мира». Политик сравнила монарха со «скалой, на котором была построена современная Британия»