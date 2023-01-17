CBC: под Бахмутом погиб канадец украинского происхождения

Фото: Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ночь с 14 на 15 января под Артемовском погиб 28-летний канадец украинского происхождения Григорий Цехмистренко с позывным Грег, сообщил CBC со ссылкой на отца военного Виталия. Он отправился на Украину в качестве медика-добровольца. В канадском МИД не стали подтверждать гибель Цехмистренко по соображениям безопасности.

Он хотел построить дом на воде после окончания конфликта, — сказал Цехмистренко-старший.

Похороны погибшего пройдут в Киеве.

В ноябре 2022 года стало известно о гибели польского наемника, вступившего в ряды ВСУ после начала спецоперации на Украине. Погибший входил в состав Иностранного легиона и участвовал в разведывательных операциях украинских войск.

Ранее сообщалось, что на Украине погиб воевавший на стороне ВСУ наемник из Великобритании Саймон Лингард. Он стал третьим британским наемником, погибшим в ходе СВО за все время. Украинские военные предложили свою помощь в доставке его тела на родину.

6 июня 2022 года Bild сообщил о смерти немецкого боевика по прозвищу Танк на Украине. По информации таблоида, речь идет о 39-летнем жителе Бранденбурга Бьорне К., получившем свое прозвище за физические данные. Издание привело слова сослуживца погибшего о том, что их часть располагалась на востоке Украины близ Харькова. Он рассказал, что места дислокации иностранных наемников регулярно просматривали российские дроны.