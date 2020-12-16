Causeur: сбылось пророчество Солженицына для Франции

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Французский журналист Филипп Бильже опубликовал статью, в которой рассказал, что пророчество писателя Александра Солженицына о «падении мужества» сбылось для Франции в 2020 году, так как страна демонстрирует множество примеров краха добродетели.

Публикация вышла в издании Causeur. В ней говорится о гарвардской речи Солженицина в 1978 году. Так, русский писатель заявил, что падение мужества станет самым неприятным и разительным достижением Запада.

По мнению Бильже, недостаток личного и коллективного мужества уже который год является страшным бичом для Франции, причём это касается не только её жителей, но и властей. Порок, отметил журналист, не затронул только военных, которые до сих пор рискуют жизнями, участвуя в различных операциях, передаёт «Царьград».

Автор публикации с сожалением отметил, что Франция демонстрирует множество примеров предсказанного Солженицыным упадка мужества. По словам Бильже, в современной жизни наблюдается тенденция к искажению обходительности — её воспринимают как признак незначительности, но настоящее мужество заключается не в том, чтобы «выть с волками» после того, как вы заручились поддержкой большинства. Также нет мужества в том, чтобы принимать двойные стандарты свободы и менять её границы, если меняется число и качество противников.

Корреспондент привёл в пример испуг президента Франции, который сначала сделал заявления по экологии или против полиции, а уже через день пошёл на попятную, почувствовав негативный настрой общества.

Бильже подчеркнул, что французский лидер Эммануэль Макрон стал антиподом мужества. По его словам, Солженицын предвидел всё это.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова своего французского коллеги Эммануэля Макрона о «просвещённом исламе». Турецкий политик сообщил, что Макрону следует «лечить свою психику». По словам Эрдогана, глава государства не должен демонстрировать такое отношение к мусульманам в своей стране.

Турецкий лидер резко отозвался о президенте Франции после того, как Макрон выступил с речью о борьбе с сепаратизмом в стране. Он отметил, что 9 декабря представит законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей. В рамках инициативы власти страны намерены бороться с сепаратизмом мусульман через образование детей.

Кроме того, Макрон заявил, что в стране необходимо вместе с Советом мусульман Франции создать организацию, которая поможет построить «просвещённый ислам». Для этого нужно освободить французских мусульман от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей, писал NEWS.ru.