https://static.news.ru/photo/48a45264-67b3-11ea-bfff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Guignet/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отказался от слушаний до 1 мая. Причиной такого решения стало распространение коронавируса.

В зависимости от обстоятельств каждого отдельного случая арбитрам и сторонам рекомендуется проводить слушания посредством видеоконференции или отменять их. Если такие меры невозможны или нецелесообразны, слушания должны быть отложены до мая 2020 года или позднее, — говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет на проведение слушаний могут продлить в зависимости от развития вспышки COVID-19.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусом превысило 173 тысячи человек. Скончались 6,6 тысячи пациентов, выздоровели 77 тысяч человек.

NEWS.ru также сообщал, что симптомы коронавируса проявились у одного из сотрудников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).