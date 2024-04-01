Уничтожение экипажа Patriot объяснили местью Киева Вашингтону «Царьград»: Киев из мести мог «подставить» экипаж уничтоженного Patriot

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Вооруженные силы Украины могли из мести подставить под российские ракеты экипаж американского ЗРК Patriot, заявил «Царьграду» источник в отечественных спецслужбах. Отмечается, что причиной стал удар по военному самолету Ил-76, в котором перевозили украинских военнопленных. По информации издания, в составе экипажа Patriot были и военные инструкторы из США.

ЗРК с американскими инструкторами оказался каким-то образом неприкрытым чуть ли не на линии боевого соприкосновения. Где его наши успешно вычислили и уничтожили. То есть, выходит, Киев мог подставить своих же западных партнеров, — говорится в публикации.

Собеседник возложил ответственность за поражение военно-транспортного самолета на наемников из США. Сообщается, что в составе экипажа ликвидированного Patriot находилось сразу несколько действующих американских военнослужащих.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские разведывательно-ударные системы уничтожили три американских комплекса Patriot. В ведомстве отметили, что министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады о текущей обстановке в зоне СВО. Отмечается, что начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким отчитался о масштабных потерях противника. ВСУ понесли урон как в технике, так и в живой силе.