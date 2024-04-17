Царев оценил влияние закона о мобилизации на Украине на ситуацию в зоне СВО Экс-депутат Рады Царев: закон о мобилизации на Украине не изменит ситуацию

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новый закон о мобилизации на Украине не изменит ситуацию в зоне специальной военной операции, уверен бывший депутат Верховной рады Олег Царев. В комментарии «Царьграду» он подчеркнул, что «желающих воевать больше не станет». Сейчас, по его словам, действия военкомов, которые задерживают людей даже в общественном транспорте, незаконны.

Сейчас военкомы действуют незаконно. После принятия этого закона они уже будут надевать наручники на тех, кто заведомо считается преступником с украинской точки зрения. Но желающих воевать от этого больше не станет. И ситуацию закон кардинально не изменит, — считает Царев.

По словам экс-депутата Рады, те, кто не захочет прийти добровольно, столкнутся со штрафами, лишением всевозможных прав и уголовной ответственностью. При этом, как отметил Царев, для людей смерть гораздо страшнее.

Ну очевидно, что штрафом не напугаешь. Люди боятся смерти. Там не осталось уже добровольцев в армии. Это говорят все зарубежные журналисты. Поэтому этот закон работает только на облегчение захвата людей, — пояснил он.

На Украине ранее официально опубликовали новый закон об ужесточении условий мобилизации, он вступит в силу 18 мая. Также через два месяца с момента публикации документа заработает раздел, согласно которому все военнообязанные должны будут уточнить свои данные.