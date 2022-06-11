Бывший вице-президент «Газпромбанка» вступил в ряды антироссийского легиона Вице-президент «Газпромбанка» Волобуев вступил в ряды легиона «Свобода России»

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Игорь Волобуев

Бывший вице-президент «Газпромбанка» Игорь Волобуев вступил в ряды легиона «Свобода России», который подчинен ВСУ. Видео, запечатлевшее функционера на стрельбище с другими бойцами военизированного формирования, опубликовали в Telegram-канале региона. В апреле стало известно, что Волобуев приехал на Украину с целью вступить в терроборону страны. Ранее он 16 лет отработал в департаменте по информационной политике «Газпрома».

Супер! Мечты сбываются. Я теперь служу легионе «Свобода России, — сказал на камеру Волобуев.

Отметим, что в Легион «Свобода России» принимаются сдавшиеся в плен солдаты ВСУ, а также российские добровольцы. Символом легиона является бело-голубой флаг.

Ранее украинский певец Николай Бортник, известный под псевдонимом Макс Барских, заявил о вступлении в ряды ВСУ. О решении бросить микрофон и взять в руки оружие артист рассказал в Instagram (деятельность в России запрещена).