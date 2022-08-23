Бывший спикер Рады призвал конфисковать транзитный российский газ Экс-спикер Рады Разумков призвал конфисковать транзитный российский газ для перепродаже ЕС

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украине следует конфисковать российский газ, проходящий транзитом через ее территорию по трубопроводу Уренгой — Помары — Ужгород, заявил в соцсетях бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. По его мнению, такие действия являются «законной обязанностью» Киева.

Газ, который транспортируется по территории Украины, он российский. До границы с Европой — это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать, — написал Разумков.

По его словам, Киеву надлежит самостоятельно продавать это топливо тем же покупателям в Европ, а вырученные средства направлять на приобретения оружия для украинской армии. Разумков также предложил не обращать внимания на заключенные Москвой договоры с европейскими государствами о поставках топлива. Он добавил, что конфискацию транзитного газа Киев может оправдать воссоединением Крыма с Россией.

Ранее бывший депутат Рады Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский дал поручение «Нафтогазу» проработать возможность воровства российского газа из транзитных трубопроводов. Он пояснил, что такая задача была поставлена в связи с недостаточной заполненностью украинских газохранилищ.