Бывший протодиакон Кураев прибыл в Прагу

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Лишенный сана бывший протодиакон РПЦ Андрей Кураев приехал в Прагу, об этом он сам рассказал в беседе с ТАСС. О своем намерении покинуть страну Кураев сообщил к октябре, а 4 ноября опубликовал в блоге сообщение о том, что «откололся» от России.

До Праги [добрался] сегодня, а выехал раньше. Путь занял больше, чем один день, прямого авиасообщения с Прагой нет, — сказал бывший священник.

Он отметил, что основная сложность состояла в том, что с российским паспортом в Чехию в настоящее время прилететь нельзя, «можно только по земле приехать».

16 октября Кураев сообщил, что уезжает из России в Чехию. Он добавил, что это «трудовая миграция» и он надеется, что она «сезонная». 4 ноября бывший протодиакон опубликовал в своем «Живом журнале» фотографию чемоданов и написал, что он «откололся в День народного единства», дав таким образом понять, что покинул границы страны.

Протодиакон был лишен сана решением епархиального суда Москвы в декабре 2020 года. Суд установил, что в заявлениях Кураева усматривались признаки хулы на Церковь. Кроме того, речь шла об оскорбительных высказываниях протодиакона в блоге в отношении некоторых умерших священников, а также о его сообщениях о гомосексуальном поведении ряда клириков РПЦ.

Епархиальный суд ранее принял решение лишить Кураева сана за опубликованное в блоге оскорбление умершего 21 апреля 2020 года от ковида протоиерея Александра Агейкина, а также за «признаки хулы на церковь» в нескольких его заявлениях. В апреле 2021 года патриарх Кирилл утвердил лишение Кураева сана, но ввел мораторий на издание соответствующего указа «на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь церкви, который был избран им в свое время».

В апреле 2023 года патриарх Кирилл лишил Кураева священного сана. В указе предстоятеля РПЦ говорилось о том, что за время, прошедшее с наложения патриаршего моратория на соответствующее решение Епархиального суда Москвы в отношении Кураева, он не проявил «ни на словах, ни в делах признаков покаяния» и «не прекратил свою деструктивную деятельность»