Бывший президент Украины прилетел в Белоруссию В Белоруссии приземлился самолет экс-президента Украины Януковича

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктор Янукович

Самолет бывшего президента Украины Виктора Януковича совершил посадку в Белоруссии, информирует Lenta.ru. По данным источника, борт приземлился в 12:50 по местному времени.

Авторы публикации уточнили, что посадку совершил самолет Dassault Falcon 900C (RA-09617). В прошлый раз борт экс-президента Украины приземлялся на территории Белоруссии в начале марта 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин совершил визит в республику. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер 23 и 24 мая проведет в Минске переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

В Госдуме ранее объяснили, почему Янукович в свое время отказался от подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Депутат ГД Анатолий Вассерман заявил, что экс-президент Украины понимал, что оно нанесет ущерб стране.

Телеведущая Ольга Скабеева ранее сообщила о задержании украинского коллеги Анатолия Анатолича. Журналист намекнул, что пока не готов умереть за президента Украины Владимира Зеленского. Анатолича остановили на Варшавском шоссе, когда тот вез детей в школу. У него спросили про военный билет.