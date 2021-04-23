Бывший президент Украины назвал виновных в развале СССР

https://static.news.ru/photo/78010356-a419-11eb-8616-96000091f725_660.jpg Леонид Кравчук Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Советский Союз развалился из-за комсомола и КПСС. Кроме того, сами республики тоже хотели отделения. Об этом сообщил первый президент Украины Леонид Кравчук, передаёт «MK».

По словам политика, коммунистическая партия несёт ответственность за то, что в 1990-е годы страной, в сущности, было некому управлять. К тому же, в Союзе наблюдался дефицит продуктов, что тоже вызывало недовольство населения.

Как отметил Кравчук, у политиков были идеи о создании нового союзного государства. Однако эти инициативы не нашли поддержки. Да и сами граждане протестовали против развала СССР.

Никто не пришёл к Верховному совету СССР и не организовал митинг. Я вернулся в Киев — никто не протестовал даже после запрета коммунистической партии Украины, — сказал первый президент Украины.

До этого самого Кравчука в развале Союза обвинял соратник экс-главы государства Михаила Горбачёва Виктор Мироненко. Он говорил, что бывший украинский лидер был в сговоре с первым президентом РСФСР Борисом Ельциным. Кравчук обвинения опроверг и сообщил, что это просто предвыборный ход.

Ранее российский телеведущий Владимир Познер заявил, что Борис Ельцин, а не Михаил Горбачёв виноват в развале Советского Союза, хотя именно первого президента СССР винят в произошедшем. Он объяснил, что Горбачёв лишь хотел «другого Советского Союза», но собирался сохранить его, просто не сумел. При этом даже спустя десятилетия многие россияне испытывают ненависть к политику.