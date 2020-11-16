Бывший президент Франции Жискар д'Эстен подвергся госпитализации

https://static.news.ru/photo/823ffb56-283b-11eb-bb21-fa163e074e61_660.jpg Валери Жискар д'Эстен Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен подвергся госпитализации во французском городе Тур 15 ноября.

Так, политик был доставлен в больницу из его резиденции в департаменте Луар и Шер. Причины госпитализации пока не раскрываются, передаёт радиостанция France Bleu.

Известно, что в сентябре 2020 года Жискар д'Эстен был госпитализирован из-за инфекции лёгких. При этом заражения коронавирусом выявлено не было.

Жискар д'Эстен занимал пост главы Франции в 1974–1981 годах.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя хорошо и продолжает работать удалённо, находясь на самоизоляции. Об этом он сообщил из больницы, где лечится от коронавируса.