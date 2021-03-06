Бывший президент Чехии Вацлав Клаус вылечился от коронавирусной инфекции

https://static.news.ru/photo/cfb119bc-7ea1-11eb-be95-96000091f725_660.jpg Вацлав Клаус Фото: Michal Krumphanzl/CTK/Global Look Press

Экс-президент Чехии 79-летний Вацлав Клаус излечился после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило Чешское телевидение.

Политик лечился амбулаторно с 23 февраля. В настоящее время он чувствует себя полностью здоровым.

Клаус категорически отвергает вакцинацию от коронавируса, отказывается использовать медицинские маски, а также считает, что нужно добиться коллективного иммунитета к коронавирусу. За отсутствие средств индивидуальной защиты ему было выписано два штрафа.

Политик занимал пост президента с 7 марта 2003 года по 7 марта 2013 года. Клаус является одним из наиболее влиятельных чешских политических деятелей, почётный профессор МГУ.

Как писал NEWS.ru, в Чехии восьмилетний ребёнок скончался от коронавирусной инфекции. Это первая смерть ребёнка в возрасте до 15 лет от COVID-19.

Всего в Чехии от коронавирусной инфекции умерли 21 128 человек, из них 16 в возрасте до 30 лет. Самой старой жертвой коронавируса стала 110-летняя женщина. Средний возраст умерших составляет 78 лет.