Бывший премьер Украины: население страны сократилось на 20 млн человек

https://static.news.ru/photo/dc66d48c-faf1-11ea-aad4-fa163e074e61_660.jpg Николай Азаров Фото: twitter.com/

Бывший премьер Украины Николай Азаров сообщил, что каждый год страна терпит большие потери населения.

По его словам, за 30 лет независимости население Украины сократилось на 20 млн человек, с 52 до 32 млн.

Жителей Украины в стране осталось 37 млн. Если не считать Донбасс и Крым, то 32 млн. Куда же делись ещё 20 млн граждан за 30 лет независимости страны? Каждый год мы теряем по Полтаве! — привели слова Николая Азарова на портале KP.RU.

Он пояснил, что до 10 млн украинцев покинули страну ради заработков за рубежом. При этом, физическая убыль населения Украины — 300 тыс. человек каждый год.

Бывший премьер Украины добавил, что украинцы в основном переезжают в Россию, Европу и США.

Как писал NEWS.ru ранее, население России сократилось на 316, 3 тысячи человек с января по июль 2020 года, по данным Росстата. За этот период родились 811, 7 тысячи человек, а умерли более 1,1 миллиона человек.