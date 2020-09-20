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Бывший премьер Украины: население страны сократилось на 20 млн человек

06:34, 20 сентября 2020
Николай Азаров Николай Азаров Фото: twitter.com/

Бывший премьер Украины Николай Азаров сообщил, что каждый год страна терпит большие потери населения.

По его словам, за 30 лет независимости население Украины сократилось на 20 млн человек, с 52 до 32 млн.

Жителей Украины в стране осталось 37 млн. Если не считать Донбасс и Крым, то 32 млн. Куда же делись ещё 20 млн граждан за 30 лет независимости страны? Каждый год мы теряем по Полтаве!привели слова Николая Азарова на портале KP.RU.

Он пояснил, что до 10 млн украинцев покинули страну ради заработков за рубежом. При этом, физическая убыль населения Украины — 300 тыс. человек каждый год.

Бывший премьер Украины добавил, что украинцы в основном переезжают в Россию, Европу и США.

Как писал NEWS.ru ранее, население России сократилось на 316, 3 тысячи человек с января по июль 2020 года, по данным Росстата. За этот период родились 811, 7 тысячи человек, а умерли более 1,1 миллиона человек.

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