Опорой международного права и мира назвал Россию экс-премьер Словакии и председатель общества словацко-российского содружества Ян Чарногурский. СЕго слова приводит РИА Новости.

Выступая на Московской конференции по международной безопасности, Чарногурский заявил, что несмотря на пропагандистские усилия Запада, у РФ есть много друзей в разных странах.

Многие люди, в том числе в Словакии, считают, что именно Россия является опорой международного права и мира, — сказал политик.

Он также отметил, что Словакия является членом Евросоюза и НАТО, однако там нет баз США или Североатлантического альянса, благодаря многолетним выступлениям народа стран.

Чарногурский также рассказал о социологических опросах, которые регулярно устраивают ведущие западные агентства по изучению общественного мнения. Политик отметил, что результаты таких опросов стандартно-отрицательные.

Так, на вопрос, чью сторону вы займёте при конфликте России и США, сторону США выбрали всего 6% участников опроса, за Россию же выступили 20%. Кроме того, в одном из опросов 40% граждан заявили о поддержке президента РФ Владимира Путина.

А на задаваемый регулярно, каждые два года, вопрос «От какого государства вы ожидаете наибольшей поддержки в случае международного кризиса?» большинство словаков столь же регулярно отвечает, что от России, — сообщил Чарногурский.

Ранее Бывший премьер-министр Словакии, лидер оппозиционной партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо сообщил в Facebook о русофобии властей страны, которая достигла чудовищных размеров.