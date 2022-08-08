Бывший премьер-министр Британии Джонсон выставил свой дом на продажу

Фото: Han Yan/XinHua/Global Look Press

Борис Джонсон

Недавно покинувший пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон выставил свой дом в Лондоне на продажу за 1,6 миллиона фунтов, пишет издание Mirror. Отмечается, что таунхаус состоит из трёх этажей с четырьмя спальнями. Дом был приобретен в 2019 году за 1,2 миллиона фунтов.

Борис и Кэрри Джонсон выставили на продажу лондонский таунхаус, который они купили за 1,2 миллиона фунтов стерлингов в надежде выручить 400 тысяч фунтов стерлингов, — сказано в публикации.

Первоначально бывший глава правительства планировал сдать дом в аренду, но позже отказался от этой идеи.

Кандидат на пост премьер-министра Британии Лиз Трасс ранее заявила, что предстоящая зима будет тяжелой для Великобритании. Действующий министр иностранных дел также рассказала зрителям, какие, на её взгляд, меры помогут преодолеть топливный кризис. Она добавила, что для преодоления кризиса она намерена продвигать использования возобновляемых источников энергии, ресурсов Северного моря, атомной энергии и добычу газа методом фрекинга.

Отмечается, что 65% жителей Великобритании перестали пользоваться отоплением на фоне роста цен. Соединенному Королевству предрекли перебои в подаче электроэнергии из-за неопределенности с поставками российского газа в Европу. Самый напряженный период может выпасть на первую половину декабря.