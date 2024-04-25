Бывший полковник СБУ рассказал, что будет с Очеретино Экс-полковник СБУ Стариков: Киев полностью потеряет Очеретино

Фото: МО РФ

Бывший полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков заявил об угрозе обрушения линии фронта на фоне событий в Очеретино, интервью опубликовано на YouTube-канале политолога Вадима Карасева. По словам экс-офицера, опыт прошлых лет показывает, что если армия России закрепляется в каком-либо населенном пункте, то он рано или поздно переходит под полный контроль российской стороны.

Если им удастся взять Очеретино, то нам будет очень тяжело. Мы должны что-то делать, чтобы этого не было. А уже можно говорить по опыту, что если они уже закрепились в городе, то скоро он падет, — заявил он.

Стариков также предположил, что в случае еще одного такого стремительного наступления ВС РФ есть высокая вероятность обрушения обороны ВСУ. Он добавил, что для Киева сейчас наблюдается опасная тенденция, поскольку изначально потерянные сто метров превратились в несколько километров.

Ранее украинский Telegram-канал DeepState обвинил командование 115-й механизированной бригады ВСУ в провале обороны в районе Очеретино на Авдеевском направлении. Заявляется, что ошибки руководства также привели к большим потерям среди личного состава и оставлению оборонительных позиций.