Бывший пленный рассказал подробности о ракетном ударе по Киеву Сержант Шалыгин: удар по Киеву отключил электричество в тюрьме с военнопленными

Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Массированный ракетный удар России по Украине после инцидента на Крымском мосту привел к отключению электричества в тюрьме, где содержались военнопленные. Об этом РИА Новости рассказал находившийся там в заключении сержант из ДНР Алексей Шалыгин. По его словам, тюрьма находилась предположительно под Киевом. Надзиратели во время налетов укрывались в подвале.

Было слышно, как работает сирена, и начались несколько прилетов, удары, слышно было, что прилетало: то ли ракеты, то ли снаряды большие, что-то крупное <...>. Первый раз, когда по ТЭЦ влупили, тогда у нас свет мигнул, потух на время, и воды потом не было целый день, — рассказал Шалыгин.

Он также рассказал, что в камере, где содержались пленные, отсутствовал туалет. Его заменяли канистры, которые выносили во время похода в столовую. В день налета надзиратели сообщили им, что тюрьма осталась без воды, в результате чего пленным предложили «терпеть, как можете».

Как рассказал Шалыгин, начиная с 10 октября сирена воздушной тревоги срабатывала почти каждое утро. В результате охранники перестали уезжать на ночь по домам и оставались ночевать в подвале, дабы не попасть в пути под бомбардировку.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием. Он добавил, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими.