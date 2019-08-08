https://static.news.ru/photo/cdb19392-b9ec-11e9-a300-fa163e074e61_660.jpg Штуттгоф Фото: Ludwig Schneider/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

17 октября бывший охранник концлагеря предстанет перед немецким судом за пособничество в убийстве более пяти тысяч человек.

Житель Гамбурга, которому на данный момент 92 года, служил охранником в концлагере Штуттгоф с августа 1944-го по апрель 1945 года. Поскольку в то время подозреваемому было всего 17 лет, в данный момент его дело рассматривает палата по уголовным делам несовершеннолетних.

Позволить вести уголовное дело по бывшим работникам концлагерей помог прецедент 2011 года, когда приговорили к пяти годам заключения Джона (Ивана) Демьянюка, обвиняемого в пособничестве в убийстве более 28 тысяч заключённых концлагеря «Собибор», сообщает ТАСС .

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