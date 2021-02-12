Бывший министр обороны Испании умер в возрасте 92 лет

https://static.news.ru/photo/09383b02-6def-11eb-9509-96000091f725_660.jpg Фото: Pexels

Минобороны Испании сообщило о смерти экс-главы ведомства Альберто Олиарта. Ему было 92 года.

Согласно данным пресс-службы министерства, Олиарт умер в Мадриде.

Наши соболезнования семье и друзьям бывшего министра обороны Альберто Олиарта, — говорится в сообщении.

Альберто Олиарт родился в 1928 году в Мериде (автономное сообщество Эстремадура). С 1977 по 1978 год он работал министром промышленности и энергетики страны, после занял пост главы Минздрав (1980-1981) и Минобороны (1981-1982). С 2009 по 2011 год был председателем корпорации «Корпорасьон де радио и телевисьон эспаньола».

Nuestro mÃ¡s sentido pÃ©same a los familiares y amigos del ex ministro de Defensa, Alberto Oliart, fallecido hoy en Madrid a los 92 aÃ±os.

: @EFEnoticias pic.twitter.com/OhHGygh7EJ — Ministerio Defensa (@Defensagob) February 13, 2021

Как писал NEWS.ru, 7 февраля на 101-м году жизни умер экс-госсекретарь США Джордж Шульц. Он работал министром труда в администрации Ричарда Никсона, после чего стал директором Административно-бюджетного управления президента США. С мая 1972-го по май 1974 года был министром финансов. Пост главного дипломата президента Рейгана Шульц занимал с 1982 по 1989 год.