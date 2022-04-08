Бывший кандидат в президенты Франции оценил возможные перспективы Ле Пен

Президентские выборы во Франции станут последними для главы крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в случае проигрыша, такое мнение выразил лидер французской партии «Народный республиканский союз», кандидат в президенты на выборах в 2017 году Франсуа Асселино в интервью РИА Новости. По его словам, Ле Пен больше не будет баллотироваться на пост президента.

Марин Ле Пен проиграла Эммануэлю Макрону президентские выборы 2017 года после провальных дебатов, в которых она продемонстрировала свою неподготовленность. Нынешняя кампания для Ле Пен последняя. Она уже дала это понять, не уточнив, что она будет делать дальше, останется ли она на посту своей партии «Национальное объединение» или вообще уйдёт из политики, — сказал Асселино.

Кроме того, как отметил собеседник агентства, глава правых уже была кандидатом на пост главы государства, она заняла третье место в 2011 году.

При этом лидеру «Национального объединения» удалось сохранить твёрдую позицию главного претендента на пост президента после Макрона, хотя неожиданную конкуренцию составили крайне правый кандидат Эрик Земмур и кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс.

Результат выборов неочевиден, так как Макрон снова потерял несколько очков в опросах. В любом случае Ле Пен гораздо лучше подготовлена к основным дебатам на выборах, чем в 2017 году. Она всё ещё может победить с голосами Земмура, Дюпон-Эньяна и некоторых избирателей «Республиканцев», — считает бывший кандидат.

Первый тур выборов президента Франции назначен на 10 апреля, второй ожидается 24 апреля.

Ранее сообщалось, что в случае победы ультраправого кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен может произойти дестабилизация антироссийской коалиции, что станет ударом по интересам США. Помимо этого, Америка опасается, что Россия может вмешаться в процедуру голосования и дать преимущество лидеру партии «Национальный фронт».