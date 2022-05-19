Бывший канцлер ФРГ Шрёдер лишился бюро и сотрудников в бундестаге

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер остался без ранее полагавшемуся ему бюро в бундестаге за государственный счёт и без сотрудников, пишет Spiegel. Комитет бундестага по бюджету решил сократить эту статью расходов, соответствующий запрос подали представители правящей в ФРГ коалиции.

Формальным основанием для такого решения стало то, что Шрёдер не использует доступные ему помещения и ставки сотрудников бюро, которые уволились после начала российской военной операции на Украине.

При этом экс-канцлеру ФРГ сохранили пенсию и право на личную охрану. В прошлом году расходы на сотрудников Шрёдера и их командировки составили €419 тысяч.

Ранее Европарламент проголосовал за резолюцию о введении санкций против Шрёдера из-за его связей с Россией. Документ не носит обязательного характера и не обязывает Евросоюз к каким-либо действиям, это скорее символический жест.

Бывший канцлер с 2017 года является председателем совета директоров «Роснефти». Кроме того, он возглавляет комитет акционеров Nord Stream AG и совет директоров Nord Stream 2 AG. Из-за этого некоторые немецкие политики призывают лишить экс-главу правительства части привилегий, которые по закону положены бывшим канцлерам. 15 февраля Шрёдера также выдвинули в совет директоров «Газпрома» вместо зятя первого президента Казахстана Тимура Кулибаева.