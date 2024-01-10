Бывший глава МВД Польши объявил голодовку после задержания

Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мариуш Каминский

Бывший министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский объявил голодовку вскоре после отправки в СИЗО, рассказал его соратник по партии «Право и справедливость» Блажей Побожий. Как сообщает РИА Новости, политик передал журналистам послание Каминского, в котором тот называет себя политическим заключенным и обвиняет полицию в безосновательном задержании.

Как политзаключенный с первого дня моего заключения я начинаю голодовку. Я заявляю, что осуждение меня за борьбу с коррупцией и бесправные действия по лишению меня депутатского мандата я рассматриваю в качестве акта политической мести, — заявил Каминский в своем послании.

Отмечается, что Каминский был приговорен к 3,5 года тюремного заключения еще восемь лет назад. Его признали виновным в превышении должностных полномочий. Однако в 2015 году президент Анджей Дуда помиловал бывшего министра. Действие главы государства назвали нарушением установленного порядка. Согласно действующему в Польше законодательству, президент не имеет права помиловать человека, приговор в отношении которого не вступил в силу.

Как сообщалось ранее, арест бывшего министра внутренних дел Польши спровоцировал протесты в Варшаве. По данным местных СМИ, около 300 человек приняли участие в акциях несогласия. В настоящее время Каминский и его заместитель Мачей Вонсик, также задержанный по постановлению суда, находятся в СИЗО «Камчатка».