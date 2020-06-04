Бывший глава MI6 заявил, что пандемия началась из-за ЧП в Китае

https://static.news.ru/photo/dc2cd03c-a652-11ea-933d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) началась после несчастного случая в лаборатории в китайском городе Ухань, считает экс-руководитель разведки Великобритании MI6 Ричард Дирлав. По его словам, препарат был утерян во время ЧП.

Он добавил, что познакомился с «важным» научным докладом, где утверждается искусственное происхождение заболевания. Бывший руководитель ведомства отметил, что статью подготовили британский и норвежский учёные — Ангус Далглиш и Биргер Соренсен.

Возникает вопрос: если Китай когда-нибудь признает ответственность, будет ли он платить компенсацию? Я думаю, что это заставит каждую страну в мире переосмыслить свои отношения с Китаем, — цитирует Дирлава газета Telegraph.

По данным издания, упомянутая статья была переписана несколько раз и ещё нигде не публиковалась.

Количество заболевших COVID-19 во всём мире преодолело планку в 6,5 млн. Свыше 386 тысяч пациентов скончались. Более 2,8 млн выздоровели.

В России за последние сутки выздоровели 8666 пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). Всего в стране число исцелившихся увеличилось до 204 623. За этот же период заболели 8831 гражданин. Общее число зарегистрированных пациентов — 441 108. Также медики сообщили о 169 летальных случаях за последние 24 часа. Количество жертв инфекции достигло 5384 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, известный китайский эпидемиолог Чжан Вэньхун заявил, что страну может охватить новая волна коронавируса. Она с наибольшей долей вероятности случится уже осенью.