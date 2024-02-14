Бывший генерал СБУ попросил политического убежища в одной из стран G7 Разыскиваемый экс-генерал СБУ Наумов попросил убежища в одной из стран G7

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-генерал Службы безопасности Украины СБУ Андрей Наумов попросил политического убежища в одной из стран «Большой семерки», сообщает украинская служба BBC. На родине его разыскивают по обвинению в госизмене, мошенничестве и злоупотреблениях, однако он планирует вернуться на Украину, когда его будет ждать там справедливый суд.

Я обратился за предоставлением политического убежища к одной из стран — лидеров «Большой семерки», — заявил Наумов.

Наумова задержали в Сербии летом 2022 года с незадекларированными наличными — около €600 тысяч и $120 тысяч. Сербский суд отказал в экстрадиции экс-генерала на Украину. Но он не может выехать из Сербии, так как у него изъяли документы до завершения процесса апелляции.

В октябре украинские правоохранители завели уголовное дело на бывшего советника главы офиса президента страны Алексея Арестовича по неизвестной статье. Тогда депутат Верховной рады Инна Совсун подала на мужчину жалобу за то, что на своих закрытых «психологических семинарах» он якобы назвал женщин «существами, которых хочется душить». По словам Совсун, обвинение может быть выдвинуто по статье о ввозе, изготовлении или распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию.

Позже Национальная полиция Украины возбудила еще одно уголовное дело в отношении Арестовича. Депутат Верховной рады Наталья Пипа сообщила, что ждет его «скорейшего возвращения» на родину.