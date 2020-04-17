Бывший депутат Рады заявила, что коронавирус уничтожит Украину

https://static.news.ru/photo/515e04c6-81fe-11ea-928d-fa163e074e61_660.jpg Анна Герман Фото: job-sbu.org

Из-за хаотичных действий правительства Украины пандемия коронавирусной инфекции нового типа уничтожит страну. С таким заявлением выступила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.

По её словам, никто из руководства государства не думает о перспективах того, во что превратится страна после пандемии. Герман подчеркнула, что никто не готовит Украину и украинское общество к поствирусному периоду.

И это очень печально. Власти Украины в настоящее время озабочены получением очередного транша от МВФ больше, чем распространением инфекции. История страны вряд ли продолжится по окончании этого периода, — сказала Герман в эфире телеканала «112 Украина».

Как ранее передавал NEWS.ru, украинский президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджете на 2020 год. В стране намерены создать фонд борьбы с коронавирусом. На его счету будут 64,7 млрд грн.