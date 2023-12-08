Бывший чиновник пояснил, что станет с Украиной без помощи США Азаров: без помощи США Киеву придется сокращать расходы на соцсферу

Фото: МО Украины

Киевским властям придется сокращать расходы на социальную сферу, если от США так и не поступит финансовая помощь, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров на своей странице в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он считает, что проблемы могут начаться уже с января 2024 года, когда власти столкнутся с нехваткой 20 млрд гривен, или $545 млн.

Без помощи США на Украине уже в январе 2024 года могут возникнуть проблемы с соцвыплатами. В январе киевский режим может столкнуться с нехваткой 20 млрд гривен на социальные расходы. Если американская помощь не подоспеет вовремя, Украина начнет сокращать расходы на социальную и гуманитарную сферы, — пишет Азаров.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что страна не может дать Украине никаких гарантий относительно продолжения помощи. Причиной тому он назвал позицию конгресса, отказывающегося утверждать запрос американской администрации на ассигнование дополнительных средств.

После этого бывший сотрудник телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что глава Пентагона Ллойд Остин угрожал членам палаты представителей Конгресса США отправить их родственников сражаться с Россией, если конгрессмены откажутся одобрить выделение дополнительных средств для помощи Украине.