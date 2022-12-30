Экс-премьер Британии пожалел о недостаточной дружбе с Путиным The Independent: экс-премьер Великобритании Блэр пожалел о недостаточной дружбе с Путиным

Фото: Rob Pinney/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тони Блэр

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр пожалел о том, что недостаточно сотрудничал с президентом России Владимиром Путиным в начале 2000-х годов, сообщает The Independent. Авторы статьи ссылаются на протоколы по итогам встречи британского политика с бывшим вице-президентом США Диком Чейни. В ходе беседы Блэр даже сравнил Путина с французским лидером (1959 — 1960 годы) Шарлем де Голлем.

Премьер-министр охарактеризовал его как русского патриота, остро осознающего, что Россия потеряла репутацию в мире. Называть его русским де Голлем было бы заблуждением, но у него такой же подобный склад ума, — говорится в сообщении.

Также в материале журналисты приводят выдержки из доклада Блэра на брифинге кабмина под названием «Прогресс Путина» от 10 января 2001 года. Тогда британский премьер подчеркивал, что Путина необходимо «приобщить к западным ценностям». Политик утверждал, что в то время российский президент являлся апологетом этих самых ценностей. Блэр аргументировал свою позицию тем, что Путин поддержал политику Запада в отношении режима Саддама Хусейна в Ираке. Кроме того, Кремль обещал противодействовать реализации иранской ядерной программы.

Ранее журналист The American Conservative Дуг Бэндоу писал, что у Путина есть все основания сомневаться в словах Киева и его западных союзников. По его мнению, они не раз обманывали его доверие.

Кроме того, в качестве примера автор публикации привел заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в котором она назвала Минские соглашения «попыткой дать Украине время».