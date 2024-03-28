Бывшие пленные из Закарпатья рассказали об условии их нахождения в Венгрии DW: Венгрия запретила бывшим военнопленным возвращаться на Украину

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Власти Венгрии требуют от военнопленных из Закарпатья не возвращаться на Украину до окончания конфликта, сообщило Deutsche Welle (DW, внесено Минюстом РФ в список иноагентов). В Будапеште преднамеренно заявляли России, что переданные венгерской стороне в июне 2023 года пленные являются этническими венграми.

Двое жителей Закарпатской области Украины на правах анонимности рассказали изданию, что были мобилизованы вскоре после начала российской спецоперации. В июне того же года военнослужащие попали в плен в ЛНР. Со слов одного из них, его с другими земляками передали венгерской стороне. По его словам, тогда Москва передала Будапешту 11 жителей из Закарпатья, которых назвали потомками венгров.

По словам мужчин, на деле лишь один из 11 переданных военнопленных имеют венгерское происхождение. Но ему посоветовали говорить «как надо, что ты — венгр». Бывшие пленные рассказали, что попали в Будапешт через Стамбул. Мужчин поселили в гостинице, и они подали заявления на статус беженца. Венгерские власти впоследствии выдвинули условие, что до завершения конфликта бывшие военнопленные не должны возвращаться на Украину, уточнили собеседники издания.

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что сдавшиеся в плен военнослужащие ВСУ не знают, за что сражаются. По его мнению, это связано с их отрывом от «зомбирования» — пленные без внешней подсказки не могут ответить на вопрос, какие идеалы отстаивают на фронте.