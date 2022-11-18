Бывшего посла Украины в ФРГ Мельника назначили замглавы МИД страны

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Андрей Мельник

Кабинет министров Украины назначил бывшего посла в Германии Андрея Мельника заместителем министра иностранных дел, сообщает ТАСС. Дипломат известен по скандальными высказываниями и оскорблениями в адрес немецких политиков.

Кабинетом министров Украины Мельник Андрей Ярославович назначен заместителем министра иностранных дел Украины, — говорится в сообщении.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с поста посла в Германии. По версии New York Times, он освобожден от должности после того, как разозлил Берлин высказываниями о пособнике Третьего рейха Степане Бандере. Издание сообщало, что в современной Германии очень аккуратно относятся к своей истории, резко осуждают все преступления, которые ранее совершили немецкие нацисты, а также свято чтят память всех жертв холокоста.

Ранее уже уволенный из послов Украины Андрей Мельник назвал немецкого депутата от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Рюдигера Люкассена слугой президента России Владимира Путина. Таким образом он отреагировал на публикацию немецкого политика, в которой тот отметил, что Киев ежемесячно просит у ФРГ 500 млн и при этом отказывается вести переговоры с Москвой.