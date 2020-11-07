Бывшего короля Испании заподозрили в связи с незаконным фондом

https://static.news.ru/photo/654f825a-20fc-11eb-94d9-fa163e074e61_660.jpg Хуан Карлос I Фото: Legan P. Mace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Испанская прокуратура расследует сообщения о миллионном трастовом фонде на острове Джерси, который предположительно связан с бывшим королём Хуаном Карлосом I, отрёкшимся от трона в 2014 году.

Служба по борьбе с отмыванием средств направила в прокуратуру Испании отчёт, в котором говорилось о возможном существовании на острове Джерси незаконных учреждений, связанных с экс-королём. Также в документе говорится о миллионных фондах, которые могли быть скрыты от налоговых властей, пишет газета El Pais.

Прокуратура ведёт уже третье расследование в отношении Хуана Карлоса I. Последнее дело находится в «зачаточной» стадии, уточняет издание. Одно из предыдущих расследований связано с подозрением в получении бывшим королём комиссии за посредничество в переговорах с Саудовской Аравией по контракту на строительство железнодорожной линии Мекка — Медина. Другое разбирательство касается использования Хуаном Карлосом I кредитных карт, привязанных к счетам, держателем которых он не являлся.

3 августа стало известно, что 82-летний экс-король покинул страну. Как передавал NEWS.ru, Хуан Карлос I перебрался в ОАЭ.