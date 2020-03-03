Экс-командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук освобождён из-под стражи. Соответствующее постановление принял греческий прокурор.
Данное решение было принято на «на основании уведомления центрального органа Интерпола о приостановлении заявки России и её просмотре относительно задержания» Мельничука,
Как ранее писал NEWS.ru, Мельничук с женой и сыном направлялся в Болгарию. Он обратился к сотрудникам украинского посольства с просьбой выйти на связь, чтобы помочь ему с адвокатом. Санкция на заочный арест бывшего комбата выдана Басманным судом Москвы в 2014 году.
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