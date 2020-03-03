https://static.news.ru/photo/11bf00b4-5d63-11ea-b62e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Мельничук Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук освобождён из-под стражи. Соответствующее постановление принял греческий прокурор.

Данное решение было принято на «на основании уведомления центрального органа Интерпола о приостановлении заявки России и её просмотре относительно задержания» Мельничука, сообщает УНН со ссылкой на главу департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

Как ранее писал NEWS.ru, Мельничук с женой и сыном направлялся в Болгарию. Он обратился к сотрудникам украинского посольства с просьбой выйти на связь, чтобы помочь ему с адвокатом. Санкция на заочный арест бывшего комбата выдана Басманным судом Москвы в 2014 году.