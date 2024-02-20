Бывшего губернатора Севастополя освободили под залог Британский суд освободил бывшего губернатора Севастополя Овсянникова под залог

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Овсянников

Королевский суд Сазерка (Великобритания) освободил бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова под залог, сообщает ТАСС со ссылкой на итоги предварительного заседания. Рассмотрение его дела по существу назначено на 10 марта 2025 года. Отмечается, что британский суд обвиняет Овсянникова в попытке уклонения от санкций, введенных странами Запада.

Решение об освобождении Овсянникова было принято судьей Тони Баумгартнером. Он согласился на предложение прокуратуры назначить рассмотрение дела бывшего губернатора на март следующего года. Предварительное слушание по его делу состоится 5 марта 2024 года.

Овсянников был задержан 22 января полицией Лондона. По данным Управления по борьбе с преступностью Великобритании, политика подозревают не только в нарушении рестрикций, но и в отмывании денег и хранении «криминальных средств». Посольство России в Великобритании потребовало незамедлительно предоставить дипломатам доступ к задержанному.

Овсянников занял пост временно исполняющего обязанности главы Севастополя в 2016 году, позднее он стал губернатором. Отмечается, что за время его нахождения на посту губернатора валовой внутренний продукт Севастополя вырос почти в два раза. В июне 2019 года он покинул свою должность по собственному желанию. В 2022 году Евросоюз снял с него санкции, однако Великобритания отказалась принимать такое решение.