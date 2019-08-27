Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали экс-министра здравоохранения страны Раису Богатырёву.
Спецоперация проходила в киевском аэропорту, сообщил глава МВД государства Арсен Аваков.
Он не поделился подробностями и обстоятельствами инцидента, сообщают «
В отношении Богатырёвой расследуется дело о завладении чужим имуществом путём злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.
Ранее News.ru писал, что подавший в отставку глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак подозревается в причастности к осуждению заведомо невиновных людей. Соответствующее уголовное дело возбудило Национальное антикоррупционное бюро страны.