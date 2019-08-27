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Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не изменил своего решения и отказывается признавать вину, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

Журналист планирует в судебном порядке добиваться признания собственной невиновности, передаёт РИА Новости. Говорил с Кириллом. Позиция такая же, как и была. Признавать вину он не собирается, — подчеркнул юрист. Ранее...