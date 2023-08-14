Бывшего генерал-майора СБУ осудили на 12 лет за госизмену

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Бывший первый заместитель руководителя центра специальных операций «А» СБУ осужден на 12 лет лишения свободы за государственную измену, сообщили в офисе генерального прокурора Украины. Генерал-майора украинской спецслужбы также осудили за незаконное обращение с огнестрельным оружием и покушение на совершение теракта.

Имя генерал-майора не раскрывается. Но по данным УНИАН, речь идет о Валерии Шайтанове. В пресс-службе генпрокурора Украины подчеркнули, что осужденный передавал России информацию, относящуюся к государственной тайне. Предполагается, что он был завербован сотрудниками Департамента службы контрразведывательных операций ФСБ. Отмечается, что помимо тюремного заключения суд также конфискует у бывшего офицера все имущество.

Служба безопасности Украины ранее заочно предъявила обвинения в государственной измене блогеру Анатолию Шарию. По мнению сотрудников ведомства, он якобы сотрудничает с ФСБ и распространяет постановочные видеоролики с допросами украинских военнопленных, дискредитирующие Генеральный штаб ВСУ. Сам блогер не согласен с обвинениями и утверждает, что он действительно снимал видеоролики с военнопленными, но не по заказу, а по просьбе их родственников.

В апреле 2023 года сотрудники СБУ задержали бывшего главу железнодорожного вокзала Херсона по подозрению в оказании помощи России. В службе считают, что мужчина помогал Вооруженным силам РФ перебрасывать военные эшелоны на Украину.