Бывшего депутата Рады подозревают в причастности к взрыву газопровода

https://static.news.ru/photo/76216b36-535e-11eb-a596-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игоря Мосийчук/wikipedia.org

АО «Лубныгаз» подозревает экс-депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука в причастности к взрыву на магистральном газопроводе «Уренгой — Помары — Ужгород».

Взрыв на газопроводе в Полтавской области произошёл 9 января. В результате ЧП подача газа была прекращена в 17 населённых пунктах. Разгерметизация могла стать причиной случившегося.

В пресс-службе компании «Лубныгаз» отмечают, что самым первым о взрыве на газопроводе написал в Facebook Игорь Мосийчук. Он обвинил в произошедшем «Лыбныгаз». Представители компании утверждают, что бывший депутат не первый год пытается захватить предприятие.

Эти лживые обвинения прозвучали гораздо раньше, чем владелец газопровода «Укртрансгаз» или Госслужба по ЧС вообще проинформировали о самом факте аварии, не говоря уже о её возможных причинах. Как Мосийчук может утверждать о диверсии как причине аварии ранее Госслужбы по ЧС, «Укртрансгаза»? Что это? Грязная клевета на оппонентов или, может, диверсию совершил он сам? — говорится в тексте на сайте компании.

Мосийчук был ранее судим за терроризм. В 2011 году сотрудники СБУ изъяли у него взрывное устройство. Мужчина вместе с сообщниками хотел взорвать памятник Ленину в городе Борисполь и устроить теракт в Киеве на День независимости. За эти преступления суд приговорил его к шести годам лишения свободы, второй раз Мосийчука судили за злостное хулиганство.

Учитывая вышеуказанное, очевидно, что И. Мосийчук имеет мотив и соответствующий опыт для осуществления диверсии на газопроводе, чтобы обвинить «Лубныгаз» и в конце концов захватить предприятие. Он и его сообщники должны быть проверены соответствующими органами на возможную причастность к взрыву, — заявили в пресс-службе компании.

Они попросили рассматривать это заявление как обращение в силовые ведомства.

Мосийчук был заочно арестован на территории России Басманным судом в марте 2020 года. Его обвиняют в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.

Как ранее передавал NEWS.ru, в одной из квартир жилого дома в Луганске прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной могла стать утечка газа. Об этом сообщил очевидец.