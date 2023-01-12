Экс-посол Польши призвала ЕС и США «выгнать» российских диппредставителей

Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Посольство Республики Польши в Москве

Экс-посол Польши в России Катажина Пелчыньская-Наленч в эфире радиостанции RMF FM выразила мнение, что все страны Евросоюза и США должны «выгнать» ее российских коллег. Таким образом дипломат предложила понизить уровень дипломатических отношений.

Идеально было бы выгнать из стран Запада всех российских послов и понизить уровень отношений. <...> Мне бы очень понравился такой расклад, при котором все страны Евросоюза и США отозвали своих послов и понизили таким образом уровень дипломатических отношений с Россией, — сказала бывшая сотрудница МИД.

При этом, уточнила Пелчыньская-Наленч, посол РФ должен остаться в Варшаве, так как Польша опасается за положение своей дипмиссии.

Если мы сейчас выгоним российского посла, то россияне выгонят нашего посла. Это будет означать, что Польша в России будет иметь низшее представительство, чем другие страны Запада. И если бы в России начало что-то происходить, а мы не можем этого исключить, то тогда мы не имеем посла, не имеем информации, не имеем доступа, не сидим за столом [переговоров], — заключила Пелчыньская-Наленч.

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал отношения России и Запада «ледяной войной». Он считает, что в данный момент ситуация еще хуже, чем была в период крайнего обострения холодной войны.